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В школы ЯНАО поступили четыре комплекта картин выставки «Искусство – детям»

В школы ЯНАО поступили четыре комплекта картин выставки «Искусство – детям»

На Ямале обновили передвижную выставку «Искусство — детям»: в школы округа поступили четыре тематические коллекции картин — «Натюрморт», «Пейзаж», «Портрет» и «Историческая живопись».

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