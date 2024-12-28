Морепродукты после разлива мазута на Кубани небезопасны для употребления

В середине декабря два танкера потерпели крушение в районе Керченского пролива. Судна перевозили около 9,2 тысячи тонн мазута, в Черном море оказалось 3,75 тысячи тонн нефтепродуктовРыбу, мидии и устрицы, обитающие в зоне загрязнения мазутом Черного моря из-за ЧП с танкерами, небезопасно будет употреблять в пищу как минимум два года.