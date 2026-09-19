Евросоюз выделяет средства Украине, часть из которых, по мнению эксперта немецкой партии «Союз Сары Вагенкнехт — За разум и справедливость» (ССВ) Севим Дагделен, идет на золотые унитазы украинских олигархов, в то время как в Берлине требуется ремонт школьных туалетов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- "Известия": в Рос...
- Приставы принудит...
- Демограф Либанова...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым