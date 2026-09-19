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Газета.ру

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Севим Дагделен: Евросоюз направляет Киеву деньги на золотые унитазы олигархов

Севим Дагделен: Евросоюз направляет Киеву деньги на золотые унитазы олигархов

Евросоюз выделяет средства Украине, часть из которых, по мнению эксперта немецкой партии «Союз Сары Вагенкнехт — За разум и справедливость» (ССВ) Севим Дагделен, идет на золотые унитазы украинских олигархов, в то время как в Берлине требуется ремонт школьных туалетов.

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