Евросоюз выделяет средства Украине, часть из которых, по мнению эксперта немецкой партии «Союз Сары Вагенкнехт — За разум и справедливость» (ССВ) Севим Дагделен, идет на золотые унитазы украинских олигархов, в то время как в Берлине требуется ремонт школьных туалетов.