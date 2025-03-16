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Объявлена эвакуация – русские идут

Объявлена эвакуация – русские идут

После разгрома ВСУ под Курском русские наступают на Сумскую область. Украинские власти начали эвакуацию населённых пунктов – подпольщики расшифровали, для чего.

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Комментарии
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ОС
Олег Солосин
&quot;Объявлена эвакуация – русские идут&quot;. Только русские? &quot;Мы, многонациональный народ Российской Федерации, соединенные общей судьбой на своей земле, утверждая права и свободы человека, гражданский мир и согласие, сохраняя исторически сложившееся государственное единство, исходя из общепризнанных принципов равноправия и самоопределения народов, чтя память предков, передавших нам любовь и уважение к Отечеству, веру в добро и справедливость, возрождая суверенную государственность России и утверждая незыблемость ее демократической основы, стремясь обеспечить благополучие и процветание России, исходя из ответственности за свою Родину перед нынешним и будущими поколениями, сознавая себя частью мирового сообщества, принимаем КОНСТИТУЦИЮ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ.&quot;
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