Вице-президент Ирана Зариф намерен подать в отставку из-за разногласий

Экс-министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф, назначенный 2 августа на должность вице-президента по стратегическим вопросам указом новоизбранного президента Масуда Пезешкиана, заявил о своем намерении уйти в отставку.
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