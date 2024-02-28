Глава СК России поручил доложить о расследовании обстоятельств нападения на автоинспектора в Москве

26 февраля 2024 года гражданин Республики Узбекистан нанес телесные повреждения инспектору территориального управления Московской административной дорожной инспекции, который находился при исполнении своих должностных обязанностей.
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