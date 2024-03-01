На Украине утвердили план сотрудничества с НАТО на 2024 год

Украина утвердила план сотрудничества с НАТО на 2024 год, программу, предполагающую дальнейшую перестройку ВСУ в соответствии с принятыми в альянсе моделями, а также укрепление взаимодействия с западным военным блоком, подписал украинский министр обороны Рустем Умеров.