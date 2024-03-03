Установка биде и подключение его к канализации

О существовании биде знают все, но далеко не все пользуются этим современным благом человечества. Отсутствие подобного оборудования иногда оправдывают недостатком финансов или свободного места, но современные производители предлагают различные варианты сантехники, подходящие для санузлов и ванных комнат с любой площадью.