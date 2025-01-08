Сколько времени алкоголь остается в организме: когда можно снова за руль? Ирэн ОрлонскаяСкорость, с которой алкоголь выводится из организма, зависит от множества факторов, включая пол, вес, количество употребленного алкоголя, а также индивидуальные особенности физиологии и метаболизма.