Реакция западных СМИ на речь Путина в ПМЭФ

В своем выступлении на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ),президент России Владимир Путин раскритиковал «экономический блицкриг» Запада и пообещал, что Россия выдержит санкции Российский президент произнес страстную речь, в которой презирал Запад во главе с США за попытки дестабилизировать российскую экономику… Показать полностью.