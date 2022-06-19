Реакция западных СМИ на речь Путина в ПМЭФ

В своем выступлении на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ),президент России Владимир Путин раскритиковал «экономический блицкриг» Запада и пообещал, что Россия выдержит санкции Российский президент произнес страстную речь, в которой презирал Запад во главе с США за попытки дестабилизировать российскую экономику… Показать полностью.
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