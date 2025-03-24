В Южной Корее Конституционный суд отклонил импичмент премьера Хан Док Су

Импичмент премьер-министра Хан Док Су был отклонен Конституционным судом Южной Кореи, что позволяет ему немедленно возобновить исполнение обязанностей президента страны в качестве исполняющего обязанности.
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