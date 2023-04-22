Россия с боем снижает скидки на свою нефть

Россия снизила до минимума скидки на поставляемую за рубеж нефть. Согласно федеральному закону, вступившему в силу с 1 апреля, стоимость «бочки» нашей экспортной марки Urals не должна отставать от североморского сорта Brent больше чем на $25.
Россия снизила до минимума скидки на поставляемую за рубеж нефть. Согласно федеральному закону, вступившему в силу с 1 апреля, стоимость «бочки» нашей экспортной марки Urals не должна отставать от североморского сорта Brent больше чем на $25.
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