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Россия с боем снижает скидки на свою нефть

Россия снизила до минимума скидки на поставляемую за рубеж нефть. Согласно федеральному закону, вступившему в силу с 1 апреля, стоимость «бочки» нашей экспортной марки Urals не должна отставать от североморского сорта Brent больше чем на $25.

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