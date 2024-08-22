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Политика как она есть

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Стало известно, когда Валерий Меладзе планирует выступить в РФ

Стало известно, когда Валерий Меладзе планирует выступить в РФ

Певец Валерий Меладзе собирается вернуться к выступлениям в России в июне 2025 года. Как сообщает Telegram-канал Shot со ссылкой на источник в окружении артиста, сейчас он прорабатывает возможность проведения юбилейного тура к своему 60-летию.

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