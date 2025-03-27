Престарелому жителю ЯНАО вернут 400 тысяч рублей, похищенные мошенником

Прокуратура Ноябрьска добилась взыскания средств в пользу местного жителя, сообщили в ведомстве. Суд обязал 23-летнего жителя Томской области вернуть пенсионеру 400 тысяч рублей, которые были похищены путем обмана.
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