Видео: ФСБ предотвратила деятельность иностранцев, организовавших канал незаконной миграции в Петербурге

Они занимались изготовлением поддельных документов УФСБ России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области остановило деятельность группы иностранцев, подозреваемых в организации канала для незаконной миграции в Петербурге.
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