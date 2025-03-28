Утаить ничего не получится: две недели масштабных проверок Россельхознадзором сеть магазинов «Светофор» Ольга БезродняяСо 2 по 16 апреля Россельхознадзор планирует провести масштабные проверки всех магазинов сети «Светофор» в Москве и Московской области.