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В Армавире задержан экс-депутат Андрей Дорошенко

В Армавире задержан экс-депутат Андрей Дорошенко

Следствие считает, что Дорошенко участвовал в хищении свыше 2 млрд рублей из бюджета Краснодарского края, выделенных на ремонт дорог.

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