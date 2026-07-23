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Нижегородская правда

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Егор Поляков рассказал о техлидерстве нижегородского правительства

Егор Поляков рассказал о техлидерстве нижегородского правительства

Заместитель губернатора Нижегородской области Егор Поляков в программе «Герои Волги» рассказал о передовых проектах технологического суверенитета, о текущем состоянии экономики региона, а также о привлечении инвестиций в преображение памятников архитектуры.

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