Егор Поляков рассказал о техлидерстве нижегородского правительства

Заместитель губернатора Нижегородской области Егор Поляков в программе «Герои Волги» рассказал о передовых проектах технологического суверенитета, о текущем состоянии экономики региона, а также о привлечении инвестиций в преображение памятников архитектуры.
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