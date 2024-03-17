Председатель турецкого клуба Международной ассоциации друзей Крыма, турецкий политик Унвер Сель выступил с заявлением о том, что в течение ближайшего времени президентский срок действующего лидера киевского режима Владимира Зеленского завершится.
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