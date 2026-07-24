OilPrice
ГлавнаяBlog
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

OilPrice

5 подписчиков

Saudi Crude Tanker Goes Dark to Slip Through Bab el-Mandeb

At least one oil tanker carrying Saudi crude oil has transited the Bab al-Mandeb Strait with its transponder switched off as risks to vessels in the Red Sea spiked this week after the Houthis announced a blockade on Saudi shipments and targeted vessels offshore Yemen.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии