Saudi Crude Tanker Goes Dark to Slip Through Bab el-Mandeb

At least one oil tanker carrying Saudi crude oil has transited the Bab al-Mandeb Strait with its transponder switched off as risks to vessels in the Red Sea spiked this week after the Houthis announced a blockade on Saudi shipments and targeted vessels offshore Yemen.
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