Можно и в спортзал, и даже в баню: флеболог об ограничениях при варикозе

Варикоз, варикозное расширение вен, варикозная болезнь — все это названия одной проблемы, которая внешне выражается в сине-красном «рисунке» на ногах, узлами и уплотнениями, ощущением тяжести, отеках и прочих неприятностях.
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