В Орджоникидзевском районе 7 маршрутов изменят схему движения

В Орджоникидзевском районе Перми на время ремонта коммунальных сетей с 8 по 22 октября автобус №22 пойдёт в объезд улицы Писарева через Карбышева, Логовую и Лобвинскую, а с 9 по 16 октября маршруты №23, №44, №58, №77 и №78 не будут заезжать к остановке «Больница».