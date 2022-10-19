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Всем тепла: современными модульными котельными активно прирастают села и поселки ЕАО

Всем тепла: современными модульными котельными активно прирастают села и поселки ЕАО

В Еврейской автономной области активно возводят модульные котельные. Современные объекты теплоэнергетики приходят на смену устаревшим и отжившим свой век кочегаркам.

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