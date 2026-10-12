Серая зарплата «съест» вашу пенсию: HR-эксперт назвала сумму потерь

Главное в тезисах: Масштаб потерь: При зарплате 100 тысяч рублей, из которых официально оформлены лишь 25 тысяч, за 20 лет работник теряет около 9,5 тысячи рублей ежемесячной пенсии.
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