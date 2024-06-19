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«Что они скажут теперь?» Джейсон Тейтум посмеялся над ненавистниками после завоевания титула

Форвард «Селтикс» выложил в соцсетях пост, который посвящен его редкому достижению в победном плей-офф-2024.

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