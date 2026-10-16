За девять месяцев 2026 года частные застройщики ввели в Челябинской области 739,2 тыс. кв. м жилья, что составило 63 % от общего объёма сданной в регионе недвижимости.
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