Роскомнадзор намерен блокировать звонки не подключенных к "Антифроду" компаний

Гендиректор "ТелеСтор" Никита Капитанский в рамках Night Telecom Forum заявил, что операторы сотовой связи будут блокировать звонки компаний, не подключенных к системе "Антифрод", по требованию Роскомнадзора.
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