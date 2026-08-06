Киберэксперт Зыков: некачественный пауэрбанк может навредить телефону

Пауэрбанк сомнительного происхождения способен повредить телефон, хотя обычно удар принимает не сама батарея, а разъём и контроллер зарядки, рассказал в беседе с RT главный редактор аналитического издания Runet Владимир Зыков.
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