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RT Russia

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Киберэксперт Зыков: некачественный пауэрбанк может навредить телефону

Киберэксперт Зыков: некачественный пауэрбанк может навредить телефону

Пауэрбанк сомнительного происхождения способен повредить телефон, хотя обычно удар принимает не сама батарея, а разъём и контроллер зарядки, рассказал в беседе с RT главный редактор аналитического издания Runet Владимир Зыков.

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