Вице-президент РСТ Барзыкин: в ноябре туристы из РФ поедут в ОАЭ и Турцию

Россияне со второй половины октября стали активнее приобретать туры и бронировать жилье для отдыха во время ноябрьских праздников, рассказал первый вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин.
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