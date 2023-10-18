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Вице-президент РСТ Барзыкин: в ноябре туристы из РФ поедут в ОАЭ и Турцию

Вице-президент РСТ Барзыкин: в ноябре туристы из РФ поедут в ОАЭ и Турцию

Россияне со второй половины октября стали активнее приобретать туры и бронировать жилье для отдыха во время ноябрьских праздников, рассказал первый вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин.

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