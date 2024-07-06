Если бы не было американо-британской политики провоцирования конфликта с Россией, а в ближайшее время, по-видимому, и с Китаем, западная половина всего европейского континента жила бы в полной безопасности.
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