"БРИТАНСКИЙ ПРОЕКТ" ВСЁ ЕЩЁ ВОЗМОЖЕН: ЧЕГО ДОБИВАЛАСЬ "СЕТКА" ВЫСЛАННЫХ ИЗ РОССИИ БРИТАНСКИХ ДИПЛОМАТОВ

Вышвырнутые из России шесть британских дипломатов, будучи частью "сетки", преследовали чёткую цель: "подкидывать дровишек и подливать керосинчик" в и без того напряжённые отношения России с другими странами.
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