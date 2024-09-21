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"БРИТАНСКИЙ ПРОЕКТ" ВСЁ ЕЩЁ ВОЗМОЖЕН: ЧЕГО ДОБИВАЛАСЬ "СЕТКА" ВЫСЛАННЫХ ИЗ РОССИИ БРИТАНСКИХ ДИПЛОМАТОВ

"БРИТАНСКИЙ ПРОЕКТ" ВСЁ ЕЩЁ ВОЗМОЖЕН: ЧЕГО ДОБИВАЛАСЬ "СЕТКА" ВЫСЛАННЫХ ИЗ РОССИИ БРИТАНСКИХ ДИПЛОМАТОВ

Вышвырнутые из России шесть британских дипломатов, будучи частью "сетки", преследовали чёткую цель: "подкидывать дровишек и подливать керосинчик" в и без того напряжённые отношения России с другими странами.

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Комментарии
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Лев Добрый
Чтобы успокоить ТАКСУ, надо вовремя одеть на неё рубашку с длинными рукавами из дурки, действует безотказно!😜👈👍
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15 час.

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