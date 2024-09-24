Ценовой диапазон IPO Arenadata - 85-95 рублей за акцию

Arenadata объявляет ценовой диапазон и открывает книгу заявок в рамках IPO на Мосбирже.Индикативный ценовой диапазон IPO установлен на уровне от 85 рублей до 95 рублей за одну акцию, что соответствует рыночной капитализации компании в диапазоне от 17 млрд рублей до 19 млрд рублей, сообщается в пресс-релизе.
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