😢 Автомобилист переехал собаку в Симферополе. Теперь полиция проводит проверку Информация об этом появилась в социальных сетях.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
😢 Автомобилист переехал собаку в Симферополе. Теперь полиция проводит проверку Информация об этом появилась в социальных сетях.