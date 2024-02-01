В Британии указали на панику Запада из-за визита Путина в Калининград

Визит российского президента Владимира Путина в Калининград на фоне учений НАТО Steadfast Defender 2024 может оказаться ловушкой для «робкого либерального Запада» и привести к прекращению поддержки Украины.
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