Президент Аргентины заявил, что экономика страны прошла испытание огнем

Аргентинская экономика прошла испытание огнем и выдержала его. В последнее время она демонстрирует рост, об этом во время своего обращения к нации заявил президент латиноамериканского государства Хавьер Милей.
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