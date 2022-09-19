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Студентам предложили давать академический отпуск за участие в СВО

Председатель комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев заявил, что "Единая Россия" предложила включить в перечень оснований для предоставления академического отпуска студенту его участие в специальной операции по защите Донбасса.

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