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Полтора миллиона первоклассников: в России готовятся к новому учебному году

Полтора миллиона первоклассников: в России готовятся к новому учебному году

17,5 миллиона учеников и 17 новых школ: Минпросвещения рассказало о готовности системы образования к учебному году.

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