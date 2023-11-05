Создатели «Реальных пацанов» рассказали, почему сериал закончился встречей с бойцами СВО

Серия была посвящена звукорежиссеру, погибшему в зоне проведения СВО.Кинокомпания Good Story Media, продюсирующая сериалы для ТНТ, рассказала, почему в финальной серии «Реальных пацанов» главные герои отправились в госпиталь к участникам СВО.