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Создатели «Реальных пацанов» рассказали, почему сериал закончился встречей с бойцами СВО

Создатели «Реальных пацанов» рассказали, почему сериал закончился встречей с бойцами СВО

Серия была посвящена звукорежиссеру, погибшему в зоне проведения СВО.Кинокомпания Good Story Media, продюсирующая сериалы для ТНТ, рассказала, почему в финальной серии «Реальных пацанов» главные герои отправились в госпиталь к участникам СВО.

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