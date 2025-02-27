"Ъ": запуск рассылки уведомлений об отсутствии ОСАГО перенесли на конец июня

Российские власти отложили минимум до 30 июня запуск автоматической рассылки уведомлений водителям, у которых нет полиса ОСАГО (Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств).
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