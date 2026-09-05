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Инновационная программа лояльности DBS Group в сфере искусственного интеллекта

Инновационная программа лояльности DBS Group в сфере искусственного интеллекта

Сингапурский банковский гигант DBS Group 4 сентября 2026 года оказался в центре внимания аналитиков финансового рынка благодаря запуску программы лояльности для держателей пластиковых карт.

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