Перфектсатанист. Яга вылезла из самоходных саней и доковыляла по расчищенной от снега дорожке к высокому терему с резными ставнями.

Она поднялась по ступенькам крыльца и постучалась.– Иду, иду. – Раздался голос Василисы премудрой. Она открыла дверь и, увидев ведьму, приветливо улыбнулась: – доброго здоровья, ягиня виевна! С чем пожаловала?– Мир вашему дому, – поклонилась в пояс яга.