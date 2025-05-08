Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Рогов заявил, что Киев провалил экзамен на готовность к миру

Киевский режим, нарушив объявленное Россией перемирие в дни празднования победы в Великой Отечественной войне, провалил экзамен на готовность к миру, заявил председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета Владимир Рогов.

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