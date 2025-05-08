Киевский режим, нарушив объявленное Россией перемирие в дни празднования победы в Великой Отечественной войне, провалил экзамен на готовность к миру, заявил председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета Владимир Рогов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии