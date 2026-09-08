Текслер назначил Грачева своим замом

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер назначил себе заместителя – им стал Андрей Грачев. В ходе рабочей встречи с чиновником Текслер обозначил ему круг полномочий и объем задач, сообщает пресс-служба правительства Челябинской области.
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