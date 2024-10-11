Из-за успешных наступательных действий России в Донбассе и провала операции украинской армии в Курской области позиции президента Украины Владимира Зеленского ослабли, поэтому он стал более открытым для диалога и мирных переговоров с РФ, несмотря на то, что еще недавно безальтернативно выступал за мир на условиях Киева.
На Западе объяснили внезапную готовность Зеленского к переговорам с Россией
Комментарии
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ПП
Петр Петрович Канаев
Одесса, Николаев , Харьков вплоть до западной Украины, суд над Зеленским Тогда ещё можно говорить о переговорах.
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15 час.
TA
Tchernichova Aneta
В клетку показывать как зверь и чтобы русские люди забрасывали и унижали его всеми силами, а потом отправить в тюрму. Вот это будет удовольствие слушать как с ними будут развираться.
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9 час.
Житель Империи
Поганить Лобное место…, есть много других знаковых мест, где его тушка будет неплохо смотреться.
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5 час.
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