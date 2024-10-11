На Западе объяснили внезапную готовность Зеленского к переговорам с Россией

Одесса, Николаев , Харьков вплоть до западной Украины, суд над Зеленским Тогда ещё можно говорить о переговорах.

TA

Tchernichova Aneta

В клетку показывать как зверь и чтобы русские люди забрасывали и унижали его всеми силами, а потом отправить в тюрму. Вот это будет удовольствие слушать как с ними будут развираться.