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Воронежские новости

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Начальник пункта полиции лишился должности за мошенничество с квартирой потерпевшей в Воронеже

Начальник пункта полиции лишился должности за мошенничество с квартирой потерпевшей в Воронеже

Офицера уволили после того, как он обманом забрал паспорт у женщины, после чего её квартиру продали мошенники.

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