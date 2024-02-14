Кто и зачем на самом деле «командировал» популярного журналиста в Москву Владимир Малышев Во всем мире продолжают обсуждать интервью, которое дал президент РФ Владимир Путин в Москве американскому журналисту Такеру Карлсону.
Эффект Такера Карлсона
Комментарии
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АТ
Александр Терехов
Да, я думаю, они - гейропа-еще немало пакостей нам напридумывают.
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17 час.
света снегирева Снегирева
Это хороший звонок маленького колокольчика в будущее МИРА👍👍👍
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17 час.
Aнатолий Райков
Такер,то что наш президент ВВП знает историю России и рассказывает Вам не по бумажке,может и Вам пора изучить историю самой Америки?Пора уже знать,для чего администрация Америки скрывает от лишних глаз,славянскую письменность.И для чего Америка пошла на обман с покупкой Аляски?Спроси у американских индейцев,кто их предки и как они появились в Америке.Сравни ДНК индейцев,с ДНК северных народов России.Американских историков не спрашивай,всё равно наврут.То что побеседовал и взял интервью у нашего Российского президента ВВП,это одно.Но изучи историю самой Америки.Это то место,где было сообщение много веков тому назад. https://youtu.be/wzZ5SgSiQUY
ВЫ НЕ ПОВЕРИТЕ! Как Такера Карлсона Встретили На Родине И какие Последствия Интервью Его Ожидают!
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8 час.
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