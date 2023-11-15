ОТПРАВЛЕННЫЕ КИЕВУ F-16 БУДУТ РЕМОНТИРОВАТЬ В ЕВРОПЕ. В ПЕНТАГОНЕ НАЗВАЛИ СТРАНУ

Пора уже уничтожать страны которые с нами ведут войну , хватит терпеть унижение от Гейропы. Где гордость , где защита наших бойцов от еще больших потерь????

Россиянин

А как на ремонт и с ремонта будут доставлять? По воздуху? Ну тогда Польшу можно будет обвинить в соучастии в войне против России официально, с соответствующими выводами и действиями.