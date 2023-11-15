Истребители F-16, которые отправили Киеву, при поломке будут чинить не на Украине. Детали рассказал заместитель главы Пентагона по закупкам и материально-техническому обеспечению Билл Лаплант.
ОТПРАВЛЕННЫЕ КИЕВУ F-16 БУДУТ РЕМОНТИРОВАТЬ В ЕВРОПЕ. В ПЕНТАГОНЕ НАЗВАЛИ СТРАНУ
Комментарии
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Иван Щукин
ООООчень большие сомнения о том о чём Вы думаете!
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16 час.
Valeri
Пора уже уничтожать страны которые с нами ведут войну , хватит терпеть унижение от Гейропы. Где гордость , где защита наших бойцов от еще больших потерь????
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15 час.
Россиянин
А как на ремонт и с ремонта будут доставлять? По воздуху? Ну тогда Польшу можно будет обвинить в соучастии в войне против России официально, с соответствующими выводами и действиями.
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13 час.
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