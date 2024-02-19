Память погибших защитников Отечества почтили в Ярославском

На территории ГБПОУ «Колледж современных технологий им. М. Ф. Панова» на днях прошло торжественное мероприятие, посвящённое Дню памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества и Дню защитника Отечества.
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