Вредоносная программа KREMLIN использует Ethereum для обновления серверов атаки

Исследователи в области безопасности отследили более 1500 заражений вредоносной программой KREMLIN после обнаружения бразильской банковской кампании, использующей смарт-контракты Ethereum для обновления инфраструктуры атаки и вредоносных расширений для браузеров с целью кражи учетных данных и данных сеансов.
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