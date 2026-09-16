Вредоносная программа KREMLIN использует Ethereum для обновления серверов атаки

Исследователи в области безопасности отследили более 1500 заражений вредоносной программой KREMLIN после обнаружения бразильской банковской кампании, использующей смарт-контракты Ethereum для обновления инфраструктуры атаки и вредоносных расширений для браузеров с целью кражи учетных данных и данных сеансов.