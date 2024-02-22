Канцелярия Госсовета КНР по делам Тайваня призвала тайваньскую сторону раскрыть правду об инциденте с вытеснением рыболовецкого судна

Пекин, 21 февраля /Синьхуа/ -- Официальный представитель Канцелярии Госсовета КНР по делам Тайваня Чжу Фэнлянь в среду призвала обнародовать правду о недавнем инциденте в акватории острова Цзиньмэнь, в результате которого погибли два человека, находившиеся на рыболовецком судне из континентальной части Китая.